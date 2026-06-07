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Halk TV Spor Bursaspor TFF 1. Lig'e çıktı bombayı patlattı: Fransız oyuncu resmen açıklandı

Bursaspor TFF 1. Lig'e çıktı bombayı patlattı: Fransız oyuncu resmen açıklandı

TFF 1. Lig'in yeni takımı Bursaspor, flaş bir transfere imza attı. Fransız sol kanat Amine Boutrah'ı resmen açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bursaspor TFF 1. Lig'e çıktı bombayı patlattı: Fransız oyuncu resmen açıklandı

TFF 2. Lig'de şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Bursaspor, transfer bombasını patlattı. Yeşil beyazlılar 26 yaşındaki Fransız sol kanat Amine Boutrah'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Bursaspor Kulübü, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

İMZALAR ATILDI

Amine Boutrah ile imzaların atıldığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada Boutrah'ın kariyeri boyunca Bastia, GC Lucciana, Concarneau ve Vitesse takımlarında oynadığı belirtilerek, "Amine Boutrah'a 'hoş geldin' diyor, kulübümüz çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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