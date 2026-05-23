Bursaspor ilk yabancı transferini duyurdu

1. Lig'e yükselen Bursaspor, Legia Varşova ile yollarını ayıran Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juergen Elitim'i transfer etti.

Yeni sezonda 1’inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Bursaspor, transfer perdesini açtı. Yeşil-beyazlı kulüp, Polonya ekibi Legia Varşova ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juergen Elitim ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.

Son olarak 2021-2022 sezonunun devre arasında Thievy Bifouma ve Joao Pedro ikilisini kadrosuna katan Bursaspor, 4 yılın ardından ilk kez yabancı bir futbolcuyu renklerine bağlamış oldu.

Kulübün resmi sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Ailemize Hoş Geldin, Juergen Elitim / Welcome to our family, Juergen Elitim” ifadelerine yer verildi.

ENBİYA TOPAL: YABANCI TRANSFERİNİ ÖZLEMİŞTİK

Tarihi transfer hamlesinin ardından Bursaspor Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal da sanal medya hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir hoş geldin mesajı yayımladı. Kulübün uzun süren hasretine vurgu yapan Topal, “Yabancı transferini özlemiştik. Ailemize hoş geldin Juergen. Kulübümüze ve taraftarımıza hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın, şampiyonluklar yaşamayı nasip etsin inşallah” dedi. (DHA)

