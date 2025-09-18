Burak Yılmaz Trabzonspor'a meydan okudu

Burak Yılmaz Trabzonspor'a meydan okudu
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Futbol oynayarak Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde galip gelmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maçta takımına güvendiğini söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğunu belirtti.

Trabzon'un Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Orada futbol oynamak zorundayız. Çünkü sadece savunma yaparak oradan çıkamayacağımızı biliyoruz. O yüzden futbol oynayacağız. Bizim için güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Oyuncularım için güzel bir meydan okuma olacak. Futbol oynayarak Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde galip gelmek istiyoruz."

Her karşılaşmanın öneminin ayrı olduğunu ve ligde maç maç ilerlemek istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bazı şeyler başlamış olabiliriz ama hiçbir şey bitmedi. Ayaklarımız yere basıyor, sağlam adımlarla ilerliyoruz. Havaya girmiyoruz ve maç maç bakıyoruz. Şimdi Trabzonspor maçı var. Kocaelispor maçının güzelliğini ve tadını bir gün sonrasına kadar çıkardık. Ancak o maç bitti, artık Trabzon maçı için hazırlanıyoruz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

