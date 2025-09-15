Burak Yılmaz mucizesi

Burak Yılmaz mucizesi
Yayınlanma:
Gaziantep FK, teknik direktörlüğe Burak Yılmaz'ı getirmesinin ardından üst üste 3. galibiyetini aldı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Ligde 7. sezonunu geçiren kırmızı-siyahlılar, ilk hafta maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Teknik direktör değişikliğinin ardından Burak Yılmaz yönetiminde sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci galibiyetini Kasımpaşa karşısında 3-2'lik skorla aldı.

Kocaelispor'u evinde 2-0 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 3 maçı da kazanmış oldu.

Geçen sezonun evinde en az gol yiyen takımı ünvanına sahip olan Gaziantep ekibi, bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

Gaziantep FK'nin Augsburg'dan kiralık olarak transfer ettiği genç oyuncusu Yusuf Kabadayı, ilk maçında golle tanıştı.

Yeni transferlerden Tayyip Talha Sanuç ve Drissa Camara da Kocaelispor maçında kırmızı-siyahlı formayı ilk kez giydi.

Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan'a manidar mesaj: Hepsi magazinBurak Yılmaz'dan Selçuk İnan'a manidar mesaj: Hepsi magazin

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Spor
Altay Bayındır itirafı: Haaland nedenini açıkladı
Altay Bayındır itirafı: Haaland nedenini açıkladı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Avrupa liglerinde Türk fırtınası
Avrupa liglerinde Türk fırtınası