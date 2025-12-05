Bünyamin Gezer: Ben de etkilenirim

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin performansı tartışılırken, spor yorumcusu Bünyamin Gezer Arjantinli oyuncuya destek verdi.

Galatasaray’da Mauro Icardi üzerinden süren tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Arjantinli golcü, geçtiğimiz günlerde ülkesine gitmesi nedeniyle eleştirilmiş, çocuklarını uzun süredir göremediğini söyleyerek bu eleştirilere yanıt vermişti.

Libre Sports YouTube kanalında konuşan spor yorumcusu Bünyamin Gezer, Icardi’nin yaşadığı sürecin performansını etkilemesinin doğal olduğunu belirtti.

"BEN DE ETKİLENİRİM"

Gezer, “Icardi, 5 aydır çocuklarını görmediğini açıklamıştı. Performansı bundan etkilenir. Çocuk ya, görmediğin zaman etkilemez mi? Ben de etkilenirim” sözleriyle Arjantinli futbolcuya destek verdi.

Icardi krizi ayrılık getirdi

Icardi’nin saha içindeki performansı kadar saha dışındaki özel hayatı da gündemde kalmaya devam ediyor. Galatasaray taraftarı ise yıldız oyuncunun yeniden formunu bulmasını bekliyor. Yıldız oyuncunun Ocak ayında gideceğine dair haberler dikkat çekti.