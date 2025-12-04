Icardi krizi ayrılık getirdi

Galatasaray’da Mauro Icardi dönemi bitmek üzere. 2022-23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli forvet, son haftalarda yaşanan sözleşme krizi ve derbideki tavırlarıyla gündeme oturdu. Yönetim, devre arasında yeni bir forvet transferi için çalışmalara başladı.

DERBİDE TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Trendyol Süper Lig’in dev maçında 89. dakikada oyuna giren Icardi’nin sergilediği tavır, kulüp içinde büyük rahatsızlık yarattı. Icardi derbi bitiminde taraftarın çağırmasına karşın Sarı Kırmızılı takımdan ayrılıp direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, bu gelişme sonrası Arjantinli yıldız gözden düştü.

BU SEZON 7 GOL

Kocaelispor ve Union SG maçlarında beklentilerin altında kalan Icardi, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 18 maçta 765 dakika süre aldı ve yalnızca 7 gol kaydetti. Performans düşüklüğü, yönetimin yeni bir golcü arayışına girmesinde etkili oldu.

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray, Ocak ayında dört transfer yapmayı planlıyor. Forvetin yanı sıra stoper, orta saha ve kanat bölgelerine de takviye yapılacak. Yeni golcünün ise yedek kalmayı sorun etmeyecek, takıma uyum sağlayacak bir isim olması hedefleniyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

32 yaşındaki Mauro Icardi’nin Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yönetim, devre arasında yapılacak hamlelerle Arjantinli forvetin yerine yeni bir isimle yoluna devam etmeyi planlıyor.