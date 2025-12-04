Icardi krizi ayrılık getirdi

Icardi krizi ayrılık getirdi
Yayınlanma:
Derbideki tavrı sonrası gözden düşen Mauro Icardi’nin Galatasaray macerası sona eriyor. Üst üste yaşanan krizler sonrasında Sarı - Kırmızılılar devre arasında yeni bir golcü transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

Galatasaray’da Mauro Icardi dönemi bitmek üzere. 2022-23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli forvet, son haftalarda yaşanan sözleşme krizi ve derbideki tavırlarıyla gündeme oturdu. Yönetim, devre arasında yeni bir forvet transferi için çalışmalara başladı.

DERBİDE TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Trendyol Süper Lig’in dev maçında 89. dakikada oyuna giren Icardi’nin sergilediği tavır, kulüp içinde büyük rahatsızlık yarattı. Icardi derbi bitiminde taraftarın çağırmasına karşın Sarı Kırmızılı takımdan ayrılıp direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, bu gelişme sonrası Arjantinli yıldız gözden düştü.

BU SEZON 7 GOL

Kocaelispor ve Union SG maçlarında beklentilerin altında kalan Icardi, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 18 maçta 765 dakika süre aldı ve yalnızca 7 gol kaydetti. Performans düşüklüğü, yönetimin yeni bir golcü arayışına girmesinde etkili oldu.

Galatasaray'da Icardi öne çıktı: Derbi öncesi olay konuşmaGalatasaray'da Icardi öne çıktı: Derbi öncesi olay konuşma

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray, Ocak ayında dört transfer yapmayı planlıyor. Forvetin yanı sıra stoper, orta saha ve kanat bölgelerine de takviye yapılacak. Yeni golcünün ise yedek kalmayı sorun etmeyecek, takıma uyum sağlayacak bir isim olması hedefleniyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

32 yaşındaki Mauro Icardi’nin Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yönetim, devre arasında yapılacak hamlelerle Arjantinli forvetin yerine yeni bir isimle yoluna devam etmeyi planlıyor.

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Spor
Ali Koç nasıl haklı çıktı Sadettin Saran ne yaptı
Ali Koç nasıl haklı çıktı Sadettin Saran ne yaptı
Aboubakar Osimhen'i yok saydı
Aboubakar Osimhen'i yok saydı