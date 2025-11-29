Galatasaray'da Icardi öne çıktı: Derbi öncesi olay konuşma

Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Mauro Icardi, antrenman öncesi motivasyon konuşması yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union SG karşısında beklenmedik bir mağlubyet alan Galatasaray’da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Derbi öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da bazı isimlerin sakatlığını atlatmış olması moralleri yükseltti.

Galatasaray'da kriz sonrası karar çıktı: Okan Buruk mecbur kaldıGalatasaray'da kriz sonrası karar çıktı: Okan Buruk mecbur kaldı

ICARDI’DEN MOTİVASYON KONUŞMASI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, Mauro Icardi, antrenman öncesi takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı.

“LİDER GİDİP LİDER DÖNECEĞİZ”

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Mauro Icardi konuşmasında "Yıllardır Kadıköy'e gidiyoruz, yenip geri geliyoruz. Her zamanki rutinimiz bu. Yine öyle olacak. Fenerbahçe derbisi bizim için yeni bir meydan okuma maçı. Kadıköy'e lider gidip, lider olarak döneceğiz" ifadelerini kullandı.

DERBİ NE ZAMAN?

1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi saat 20.00’de başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

