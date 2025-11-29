Galatasaray'da kriz sonrası karar çıktı: Okan Buruk mecbur kaldı

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY’DA BEK KRİZİ

Dev mücadele öncesi hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda bek krizi yaşanıyor. Sol bekte Eren Elmalı’nın men cezası devam ederken Ismail Jakobs’un ise sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.

Sinan Engin derbinin sonucunu duyurdu

SALLAI'NİN KIRMIZISI İŞLERİ BOZDU

Sağ bekte ise Wilfried Singo’nun sakatlığı bulunurken Sallai ise Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda. Kaan Ayhan ise istenilen durumda değil.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Hürriyet’te yer alan habere göre, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, derbi için kararını verdi. Buruk’un sol bekte Kazımcan Karataş, sağ bekte ise Barış Alper Yılmaz’ı kullanacağı aktarıldı.

PUAN DURUMU

Ligde 32 puanı bulunan Galatasaray, derbiye lider olarak gidiyor. 31 puandaki Fenerbahçe ise hemen 2. sırada bulunuyor.