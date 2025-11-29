Sinan Engin derbinin sonucunu duyurdu

Yayınlanma:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine dair konuşan Sinan Engin, maçın sonucunu tahmin etti.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.

Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Victor Osimhen açıklandıGalatasaray'da son dakika gelişmesi: Victor Osimhen açıklandı

“BERABERE BİTER”

Derbi öncesi değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, tarafların sahadan beraberlikle ayrılacağını aktardı. Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, “Pazar günü sonucu söylerim ama şuan beraberlik diyorum” dedi.

fb-gs-kpk-1.jpg

SADECE 1 PUAN FARK VAR

Geride kalan 13 haftada 32 puan toplamayı başaran Galatasaray, ligde lider. Ezeli rakibi Fenerbahçe ise 1 puan farkla 2. sırada bulunuyor.

