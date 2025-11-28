Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Victor Osimhen açıklandı

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen de çalışmalarda yer aldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Dev derbi 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

VICTOR OSIMHEN DE YER ALDI

Kritik mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda hazırlıklar devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Victor Osimhen de yer aldı.

İLK KEZ ANTRENMANA ÇIKTI

Nijerya - Demokratik Kongo maçında sakatlanan yıldız futbolcu, tedavisinin ardından ilk kez antrenmana çıktı.

Victor Osimhen'in antrenmandaki görüntüleri Galatasaray sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.

LEMINA VE YUNUS AKGÜN'ÜN DE KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Art arda gelen sakatlık haberleriyle sarsılan Galatasaray'da Victor Osimhen'in yanı sıra Yunus Akgün ve Mario Lemina'nın da kadroda olması bekleniyor.

