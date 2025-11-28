Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray müjdesini verdi

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray müjdesini verdi
Yayınlanma:
Galatasaray'daki son duruma dair konuşan Ersin Düzen, sakatlığı devam eden futbolcularla ilgili müjdeyi verdi.

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Dev derbi öncesi Galatasaray’da hazırlıklar devam ederken sakat futbolcuların durumu merak konusu oldu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladıAhmet Çakar Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladı

“DERBİDE KADRODA OLACAK”

Sarı-kırmızılı futbolculara dair değerlendirmelerde bulunan Ersin Düzen, taraftarlara müjdeyi verdi. Now Spor’da konuşan Ersin Düzen, "Benim aldığım bilgilere göre Osimhen, Yunus Akgün ve Lemina derbide kadroda olacak" dedi.

victor-osimhen-sampiyonlar-ligi-gol-kralliginda-zirveye-yukseldi.webp

“İLK 11’DE OYNAMA İHTİMALLERİ İÇİN BEKLEMEK GEREKİYOR”

Ersin Düzen konuşmasının devamında "İlk 11'de oynama ihtimalleri için biraz daha beklememiz gerekiyor. Derbiye daha 3 gün var. Oyuncuların bu süreçte tedaviye nasıl tepki vereceği de önemli” sözlerini sarf etti.

2024/11/07/hbgs.jpg

MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL OLDU

Derbi öncesi karşılaşmanın hakemi de belli oldu. TFF’nin kararıyla mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Yardımcılığını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Spor
Sadettin Saran'dan derbi öncesi olay istek
Sadettin Saran'dan derbi öncesi olay istek
Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Victor Osimhen açıklandı
Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Victor Osimhen açıklandı
Beşiktaş Coca-Cola'yı reddetti
Beşiktaş Coca-Cola'yı reddetti