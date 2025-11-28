Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray müjdesini verdi

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Dev derbi öncesi Galatasaray’da hazırlıklar devam ederken sakat futbolcuların durumu merak konusu oldu.

Ahmet Çakar Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladı

“DERBİDE KADRODA OLACAK”

Sarı-kırmızılı futbolculara dair değerlendirmelerde bulunan Ersin Düzen, taraftarlara müjdeyi verdi. Now Spor’da konuşan Ersin Düzen, "Benim aldığım bilgilere göre Osimhen, Yunus Akgün ve Lemina derbide kadroda olacak" dedi.

“İLK 11’DE OYNAMA İHTİMALLERİ İÇİN BEKLEMEK GEREKİYOR”

Ersin Düzen konuşmasının devamında "İlk 11'de oynama ihtimalleri için biraz daha beklememiz gerekiyor. Derbiye daha 3 gün var. Oyuncuların bu süreçte tedaviye nasıl tepki vereceği de önemli” sözlerini sarf etti.

MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL OLDU

Derbi öncesi karşılaşmanın hakemi de belli oldu. TFF’nin kararıyla mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Yardımcılığını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.