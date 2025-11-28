Ahmet Çakar Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu açıkladı
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan dev derbi saat 20.00’de başlayacak.
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray 11'ini açıkladı
YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek.
“BERABERE BİTER”
Derbiye az bir zaman kala değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, skor tahmininde bulundu. Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, tarafların sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılacağını dile getirdi.
PUAN DURUMU
Geride kalan 13 haftada 32 puan toplamayı başaran Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 31 puandaki Fenerbahçe ise hemen arkasında bulunuyor.
Galatasaray kazanması halinde aradaki farkı 4 puana çıkaracak. Fenerbahçe ise kazanırsa 2 puan farkla liderliğe yükselecek.