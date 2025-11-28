UEFA Avrupa Ligi’nde beşinci maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Mücadelenin ardından yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale ekranlarında hem karşılaşmayı hem de yaklaşan Galatasaray derbisini değerlendirdi.

Fenerbahçe'den İsrail tepkisi

BERABERLİĞE ÜZÜLMEDİ

Dilmen, maçın Galatasaray derbisi öncesine denk gelmesinin önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe hazırlıksız yakalandı, kadro hazırlıksızdı.

Çok kritik bir maç öncesine denk geldi. İçerideki beraberliğe çok üzülmemek lazım.

Fenerbahçe kazanamasa da yine geriden geldi.

FİT DURUMDALAR

Dilmen, Ferencvaros karşısında verilen hızlı reaksiyonun derbi için kadroyu netleştirdiğini söyledi ve ekledi:

Bugün yenen golden sonra hemen bir cevap verilmesi, Fenerbahçe’nin Galatasaray maçı için 11’ini de belirledi.

Fenerbahçe oyuncuları fiziksel ve mental açıdan fit durumda.

Kadro Galatasaray’a göre problemsiz şekilde derbiye gidiyor.

Rıdvan Dilmen Talisca'yı övdü

TALİSCA SİLAHI

Dilmen, Talisca’nın önemine özel vurgu yaparak, "66–76 arası gol atamazsan problem yaşarsın; fakat elinde korkunç bir silah var: Talisca. Kafayla, sağla, solla bir şekilde atıyor. Hocanın Talisca ısrarı da tabela oyuncusu olması ve kuvvetlenmiş olması" ifadelerini kullandı.

DERBİ KADROSUNU AÇIKLADI:

Rıdvan Dilmen’e göre Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisindeki ilk 11'i de şu şekilde oluştu:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Nene, Asensio, İsmail, Kerem, Talisca.