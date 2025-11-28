Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) yönetiminin İsrail takımlarının 9 Aralık'tan itibaren maçlarını kendi sahasında oynama kararının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, karşılaşmaları tarafsız sahada oynamak istediklerini söyledi.

CEM CİRİTCİ'DE İSRAİL TEPKİSİ

Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçlarının İsrail'de oynanmasına ilişkin açıklamanın ardından değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, şunları söyledi:

EuroLeague İsrail kararını duyurdu

"TARAFSIZ SAHADA OYNAMAK İSTİYORUZ"

EuroLeague, devlet nezdinde bir karar çıkması durumunda maçların İsrail dışında oynamasına izin veriyor.

Yani devletimiz, bizim İsrail'e gitmemizde bir sakınca görüyorsa, bu durumda maçlar tarafsız sahada oynanabiliyor. Cem Ciritci: Tarafsız sahada oynamak istiyoruz Devletimiz nezdinde böyle bir karar çıkarsa biz de maçlarımızı tarafsız sahada oynamak istiyoruz.

FENERBAHÇE MÜNİH'TE

Fenerbahçe Beko’nun İsrail ekipleriyle oynayacağı iç saha karşılaşmalarının Almanya’nın Münih kentinde yapılmasına karar verildi. Sarı - Lacivertliler daha önce de bazı Avrupa maçlarını burada oynamıştı.

EFES KARADAĞ'DA

Anadolu Efes ise iç saha avantajı gerektiren İsrail maçlarını Karadağ’da gerçekleştirecek. Belirlenen bu iki şehir, EuroLeague’in güvenlik kriterlerini karşılaması nedeniyle tercih edildi.