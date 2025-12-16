Galatasaray'ın transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar öyle bir isim peşinde ki; bu transfer dünyayı sallayacak.

Galatasaray'ın transfer gündeminde uzun süredir Liverpool'dan ayrılmak istediği belirtilen Mohamed Salah'ın olduğu ileri sürülüyordu.

Hatta bu transfer teklifinin bile hazırlandığı belirtiliyor, Salah'ın temsilcileriyle ilk görüşlenin yapıldığı da bildiriliyordu.

Ancak bunun oyalama taktiği olduğu, sarı kırmızılıların asıl hedefinin çok farklı olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre Galatasaray sağ gösterip sol vuracak, bu transfer dünyayı sallayacak!

İŞTE ASIL HEDEF: ANTONIE GRİEZMANN

Sarı kırmızılıların asıl hedefinin Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Antonie Griesmann olduğu iddia edildi.

Gazeteci Burhan Can Terzi, Sportcell Youtube kanalında katıldığı programda "Antoine Griezmann'ı sordum, negatif bir cevap almadım. Galatasaray'ın gündeminde Griezmann var. Galatasaray'ın gündeminde şu an net olarak Mohamed Salah yok" dedi.

Terzi, "Manchester United forması giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte de Galatasaray'ın transfer radarında" diye konuştu.

GRİEZMANN KİMDİR?

34 yaşında, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyiyor. Santrfor arkası, santrfor ve kanat olarak görev yapabiliyor.

2014-2019 yılları arasında Atletico Madrid'te oynadı. Sonra transfer olduğu Barcelona'dan 2 sezon sonra geri döndü. 2022'den bu yana yine Atletico Madrid'te forma giyiyor.

Kulüp kariyerinde 731 maçta 284 gol attı.

Fransa Milli Takımı'nda oynuyor. 136 maçta 44 golü bulunuyor.