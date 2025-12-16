Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı: Tek şart var

Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı: Tek şart var
Yayınlanma:
Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Mauro Icardi ile ilgili yönetimin planı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yönetiminin yıldız oyuncu için planı ortaya çıktı.

1 YIL DAHA TUTMAK İSTİYOR

Dursun Özbek ve yönetimi, Mauro Icardi'yi elinde tutmak istiyor ancak yönetimin tek bir şartı var.

Yönetim, Icardi'nin 10 milyon euro'luk maaşında ciddi bir indirim yapmasını isteyecek ve 1 yıllık yeni sözleşme önerecek.

Arjantinli yıldız eğer 5 milyon euro bandındaki yeni maaşı kabul ederse imzalar atılacak.

''BURADA OLDUĞUM ANLARIN TADINI ÇIKARIN''

Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık haberlerine ilişkin, "Bazı Türk gazetecileri kulübün bana sözleşmemi yenilemeyeceğini bildirdiğini iddia etti. Şunu söyleyeyim, kimse beni aramadı. Menajerim bile aramadı. Haber olmayan bir şeyi haber gibi satmak mı istiyorsunuz? Beni kullanarak böyle bir şey yapmanıza izin vermem.

2024/11/07/hbgs.jpg

Dünkü yenilgiyi örtbas etmek için sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor diye haber olmayan bir haberi mi satmak istiyorlar? Hiç merak etmeyin, sözleşmem bitince başım dik ayrılacağım. Üstelik bu benim kararım olacak. Başkasının değil. Bu yalnızca ve yüzde 100 benim kararımdır. Sana bir öpücük gönderiyorum. Icardi'yi birkaç ay daha izleyeceksiniz. Böyle bir şansınız var. Tadını çıkarın, çünkü sonra beni çok özleyeceksiniz." paylaşımını yapmıştı.

GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon Galatasaray ile 21 maçta forma giyen Mauro Icardi, 8 gol atma başarısı gösterdi.

Arjantinli yıldız, bu maçların sadece 6'sında ilk 11'de sahaya çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

