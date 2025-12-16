Amedspor'da 90+4'te kriz çıktı

Amedspor'da 90+4'te kriz çıktı
Yayınlanma:
1. Lig'de Amedspor'un Bandırmaspor ile karşılaştığı maçta 90+4'te oyundan alınan Mbaye Diagne, teknik direktör Sinan Kaloğlu arasında tartışma çıktı.

1. Lig'de Amedspor, sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele, Amedspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Amedspor'un gollerini 42. dakikada Dia Saba ve 45+3'de Moreno kaydetti.

Bandırmaspor'un tek golünü 68. dakikada Rahmetullah Berişbek attı.

Beşiktaş Milan'dan istiyor: Temasa geçildiBeşiktaş Milan'dan istiyor: Temasa geçildi

AMEDSPOR LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla Amedspor, 35 puanla ligin yeni lideri oldu.

Bandırmaspor ise 26 puanda kalarak 9. sıraya geriledi.

MBAYE DIAGNE ÇILDIRDI!

Amedspor'un golcü oyuncusu Mbaye Diagne, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90+4'te yerini Aytaç Kara'ya bıraktı.

34 yaşındaki Senegalli futbolcu, oyundan alındıktan sonra teknik direktör Sinan Kaloğlu'na sert tepki gösterdi.

Sinan Kaloğlu ile şiddetli bir diyaloğa giren Mbaye Diagne, güçlükle sakinleştirildi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

LİGİN GOL KRALI

Tecrübeli oyuncu, 1. Lig'de oynadığı 16 maçta 15 gol attı ve ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.

Diagne'yi 13 golle Boluspor forması giyen Hasani ve 11 golle Iğdır FK'lı Bruno takip ediyor.

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Spor
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim belli oldu
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim belli oldu
Fenerbahçe operasyonu mu? 21'lik Türk yıldız ABD'den İtalya'ya transfer oldu
Fenerbahçe operasyonu mu? 21'lik Türk yıldız ABD'den İtalya'ya transfer oldu
Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı: Tek şart var
Galatasaray'ın Icardi planı ortaya çıktı: Tek şart var