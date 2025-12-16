Amedspor'da 90+4'te kriz çıktı
1. Lig'de Amedspor, sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele, Amedspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Amedspor'un gollerini 42. dakikada Dia Saba ve 45+3'de Moreno kaydetti.
Bandırmaspor'un tek golünü 68. dakikada Rahmetullah Berişbek attı.
AMEDSPOR LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu sonuçla Amedspor, 35 puanla ligin yeni lideri oldu.
Bandırmaspor ise 26 puanda kalarak 9. sıraya geriledi.
MBAYE DIAGNE ÇILDIRDI!
Amedspor'un golcü oyuncusu Mbaye Diagne, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90+4'te yerini Aytaç Kara'ya bıraktı.
34 yaşındaki Senegalli futbolcu, oyundan alındıktan sonra teknik direktör Sinan Kaloğlu'na sert tepki gösterdi.
Sinan Kaloğlu ile şiddetli bir diyaloğa giren Mbaye Diagne, güçlükle sakinleştirildi.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
LİGİN GOL KRALI
Tecrübeli oyuncu, 1. Lig'de oynadığı 16 maçta 15 gol attı ve ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.
Diagne'yi 13 golle Boluspor forması giyen Hasani ve 11 golle Iğdır FK'lı Bruno takip ediyor.