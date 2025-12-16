Beşiktaş Milan'dan istiyor: Temasa geçildi

Yayınlanma:
Beşiktaş, Milan'da forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE LOFTUS CHEEK VAR

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna yıldız bir oyuncu katmak için harekete geçti.

Beşiktaş'ın gündeminde ise Milan'ın orta sahası Ruben Loftus Cheek olduğu belirtildi.

Siyah-beyazlıların, devre arası takımdan ayrılması beklenen İngiliz oyuncunun menajeri ile ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı aktarıldı.

Beşiktaş'tan Ruben Loftus Cheek hamlesi

ABRAHAM'DAN BİLGİ ALDI

İngiliz oyuncunun, eski takım arkadaşı Tammy Abraham'dan transfer hakkında konuştuğu, Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

OYNADIĞI POZİSYONLAR

Ruben Loftus Cheek, 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

İngiliz oyuncu, 11 kez milli takım formasını giydi.

Bu sezon 16 maça çıkan Loftus Cheek, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

