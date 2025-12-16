Rıdvan Dilmen Lewandowski'yi açıkladı

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti 2. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe'nin golleri Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio attı.

F.Bahçe'nin başarısını G.Saray'ın başarısızlığını açıkladı

RIDVAN DİLMEN MAÇ BİTER BİTMEZ DUYURDU

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçı sonrası Robert Lewandowski gelişmesini açıkladı.

Dilmen, Fenerbahçe'nin Barcelona ile görüştüğünü belirtti.

''BARCELONA İLE GÖRÜŞTÜKLERİNİ BİLİYORUM''

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Aslında reçete belli. Yönetim de mutlaka izliyordur, görüşüyorlardır. Hatta Barcelona'yla görüştüklerini biliyorum ama kolay bir şey değil Laporta falan. Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde, aynı puandalar. Real Madrid'le çekişme içindeler." ifadelerini kullandı.

Lewandowski'nin adı Fenerbahçe ile anılıyor

LEWANDOWSKI'NİN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Polonyalı yıldız oyuncu, bu sezon Barcelona forması ile 17 maça çıktı ve bu maçlarda 8 gol atarken 2 asist yaptı.

Oyuncunun Barcelona ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.