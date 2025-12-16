Rıdvan Dilmen Lewandowski'yi açıkladı

Rıdvan Dilmen Lewandowski'yi açıkladı
Yayınlanma:
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 4-0 yendiği maçın hemen ardından Robert Lewandowski açıklaması yaptı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti 2. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe'nin golleri Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio attı.

Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin başarısını Galatasaray'ın başarısızlığını açıkladıF.Bahçe'nin başarısını G.Saray'ın başarısızlığını açıkladı

RIDVAN DİLMEN MAÇ BİTER BİTMEZ DUYURDU

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçı sonrası Robert Lewandowski gelişmesini açıkladı.

Dilmen, Fenerbahçe'nin Barcelona ile görüştüğünü belirtti.

2024/11/08/hbfb.jpg

''BARCELONA İLE GÖRÜŞTÜKLERİNİ BİLİYORUM''

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Aslında reçete belli. Yönetim de mutlaka izliyordur, görüşüyorlardır. Hatta Barcelona'yla görüştüklerini biliyorum ama kolay bir şey değil Laporta falan. Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde, aynı puandalar. Real Madrid'le çekişme içindeler." ifadelerini kullandı.

lewa.jpg
Lewandowski'nin adı Fenerbahçe ile anılıyor

LEWANDOWSKI'NİN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Polonyalı yıldız oyuncu, bu sezon Barcelona forması ile 17 maça çıktı ve bu maçlarda 8 gol atarken 2 asist yaptı.

Oyuncunun Barcelona ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Spor
Rafa Silva Sergen Yalçın'ı yalanladı
Rafa Silva Sergen Yalçın'ı yalanladı
Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin başarısını Galatasaray'ın başarısızlığını açıkladı
Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin başarısını Galatasaray'ın başarısızlığını açıkladı