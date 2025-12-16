Van'ın altın kızları 46 madalya kazandı

Van'da yetenek taramaları sırasında antrenörlerinin keşfettiği 6 kız atlet, 2025 yılında hem Türkiye'de hem de birçok ülkede düzenlenen yarışmalarda 46 madalya kazanarak hem Türkiye'nin hem de kentin gururu oldu.

14 kez Türkiye Şampiyonalarında birinci olan altın kızlar, bu yıl dünya ikinciliği, Balkan şampiyonluğu, 3 Balkan ikinciliği, 2 Balkan üçüncülüğü, 2 Avrupa ikinciliği, 15 Türkiye ikinciliği ve 8 Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Yeni madalyalar kazanarak olimpiyatlara kotası almayı hedefleyen altın kızlar, milli takım antrenörleri Münir Akkoyun ve Mehmet Akkoyun yönetiminde Van Atatürk Şehit Stadyumu'nda her gün antrenman yapıyor.

BAŞARILARI GURURLANDIRIYOR

Milli takım antrenörü Münir Akkoyun, kız atletlerin diğer sporculara da örnek olduğunu belirten Akkoyun, "Ablalarının izinden ilerleyen sporcularımız mevcut. Şu an yaşı tutmadığı ve sakat olduğu için milli takıma seçilemeyen sporcularımız da var. İnşallah önümüzdeki süreçte milli takıma daha fazla sporcu kazandırıp büyük organizasyonlarda madalya kazanacağız" dedi.

Sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Bu yıl bizim için zorlu geçti ama bu süreçte kazandığımız madalyalar bizi sevindirdi. Ayten kızımız, ocak ayında bir sakatlık geçirmişti ve 1,5 ay sonra Slovenya'da düzenlenen Dünya Liseler Şampiyonası'nda ikinci oldu. Uluslararası turnuvalarda dünya ikinciliği, Balkan şampiyonluğu, 3 Balkan ikinciliği, 2 Balkan üçüncülüğü ve 2 Avrupa İkinciliği elde ettik. Sporcularımızın başarıları gün geçtikte artıyor. Sporculara inancımız tam ve çalışmalarımız bu yönde ilerliyor. Yeter ki biz çocuklara güvenelim gerisi gelecektir. Gelecek yıl daha büyük hedefler doğrultusunda planlarımızı yaptık. Önümüzde Dünya Liseler Şampiyonası var. Hem kız hem de erkek sporcularla şampiyonaya gitmeyi hedefliyoruz. Ülkemizi temsilen iki takımında Van'da oluşması için elimizden geleni yapıyoruz. Temmuz ayında Avrupa şampiyonası var. 7 sporcumuz gidecek. Madalya kazanma potansiyeline sahip sporcular."

EN BÜYÜK HEDEFİ OLİMPİYATLAR

Milli atlet Edibe Yağız "Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda ferdi olarak Avrupa ikincisi oldum. Takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Daha sonra 4 aylık bir kamp sürecim oldu. Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na katıldım ve burada da Avrupa ikincisi oldum. Bu başarımın en büyük mimarlarından olan Münir ve Mehmet hocalarıma teşekkür ediyorum. En büyük hedefim 2028 olimpiyatlarına katılmak." ifadelerini kullandı.

Dünya Liseler Şampiyonası'nda 2 kategoride dünya ikincisi olan 15 yaşındaki Ayten Yobaş da "Geçen sene sakatlık nedeniyle antrenmanlara katılamamıştım. Sakatlıktan hemen sonra kendimi toparlayıp pistlere geri döndüm. Daha sonra Sırbistan'da düzenlenen Dünya Liseler Şampiyonası'nda 1500 ve 800 metrede ikincilik elde ederek ülkeme 2 madalya kazandırdım. Bu sene ayrıca kendi kategorimde Türkiye birincisi oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesini yurt dışında başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Havva Efe, bu yıl Romanya'da düzenlenen şampiyonada Balkan üçüncüsü olduğunu ve yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.