Van Spor savcılığa başvurdu: Görülmemiş suç duyurusu

Futbolda bahis operasyonlarının yankıları sürerken Van Spor görülmemiş bir suç duyurusunda bulundu.

TFF 1. Lig'in 17'nci haftasında oynanan İmaj Altyapı Van Spor FK-Eminevim Ümraniyespor karşılaşmasının ardından Van Spor FK, VAR hakemi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Van Spor FK, dün sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olurken ilk yarının 32'inci dakikasında İvan Cedric'in attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GÖRÜLMEMİŞ SUÇ DUYURUSU

Van Spor FK bugün yaptığı yazılı açıklamada, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü olarak, VAR hakemi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

VAR HAKEMİNE SUÇ DUYURUSU

"Dün oynanan karşılaşmada verilen hakem kararları kamuoyunun da malumudur. İmaj Altyapı Van Spor FK olarak, söz konusu müsabakada yaşanan ciddi ve bariz hatalar nedeniyle VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Son haftalarda üst üste yaşanan ve artık kabul edilemez boyutlara ulaşan hakem hataları, takımımızın emeğinin ve alın terinin karşılığını almasını engellemiş, puan kayıplarına doğrudan etki etmiştir.

Bu süreci en yakından takip edenlerin başında siz değerli basın mensuplarının geldiği de açıktır. Kulübümüz, Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması adına bu konunun takipçisi olacak; hukuki süreç ve gelişmeler hakkında kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edecektir. Van Spor camiasının haklarını korumak adına atılan bu adımın, futbolumuzda adalet duygusunun tesis edilmesine katkı sunmasını temenni ediyoruz"

