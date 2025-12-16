Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin başarısını Galatasaray'ın başarısızlığını açıkladı

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazandı ve 2. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. (penaltı) ve 37. dakikalarda Anderson Talisca, 30. dakikada Mert Müldür ve 87. dakikada Marco Asensio kaydetti.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, mücadele sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki 3 puan hakkında konuşan Toroğlu, bu durumun Galatasaray'ın başarısızlığı, Fenerbahçe'nin başarısı olarak nitelendirdi.

İşte Toroğlu'nun yaptığı açıklama:

Galatasaray'la Fenerbahçe'nin önünde 3 puan fark var. Bu Fener'in başarısı, Galatasaray'ın başarısızlığı.

Bu 3 puan fark iki takımın kalite oranına baktığı zaman Galatasaray'ın 8-9 puan önde olması gerekir.

Bak Fener diyorum daha başarılı bu kadro. Aldıkları oyunculardan, aldıkları verimlerden, kaliteye bak. Aldığı kaliteye bak. Bak bir de öbür taraftaki kaliteye bak. Abi Osimhen’in var mı? Sane'n var mı?

Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yunus yok ya. Yerli Yunus Fener’de yok.

Üstüne basarak söylüyorum. Yunus Fenerbahçe’de yok. Net tartmam. Bana ver. Kerem'i almam. Açık ara Yunus'u alırım.