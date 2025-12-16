Galatasaray'a kötü haber: Uğurcan Çakır bakın ne zaman dönecek?

Galatasaray'ın Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Uğurcan Çakır sakatlanmaştı. Uğurcan Çakır'ın yerine kaleye Günay Güvenç geçmişti. Günay, kaleye geçer geçmez gol yemiş, Monaco da maçı 1-0 kazanmıştı.

Uğurcan Çakır, İstanbul'a dönüşte kontrolden geçirilmiş ve sol üst adalesinde yırtık tespit edilmişti.

Tedavisine hemen başlayan Uğurcan Çakır'dan sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi. Uğurcan Çakır'ın sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

FIFA Galatasaray hayallerini yıktı

Antalyaspor maçında oynamayan, daha önce kupadaki Başakşehir maçından sonraki Kasımpaşa sınavına yetişebileceği bildirilen Uğurcan Çakır'la ilgili yeni bilgi geldi.

SÜPER KUPA MAÇINA YETİŞEBİLECEK Mİ?

Uğurcan Çakır'ın Kasımpaşa karşılaşmasında da oynamasının risk oluşturabileceği bu nedenle oynatılmayacağı ifade edildi.

Milli kalecinin 5 Ocak'ta Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa yetişme ithimalinin bulunduğu, ancak bunun da tedavinin sürecine göre kesinlik kazanacağı bildirildi.



Uğurcan Çakır'ın oynamadığı maçlarda yine Günay Güvenç görev yapacak.