Galatasaray'a kötü haber: Uğurcan Çakır bakın ne zaman dönecek?

Galatasaray'a kötü haber: Uğurcan Çakır bakın ne zaman dönecek?
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan Uğurcan Çakır'dan Galatasaray'a kötü haber. Bakın ne zaman dönecek?

Galatasaray'ın Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Uğurcan Çakır sakatlanmaştı. Uğurcan Çakır'ın yerine kaleye Günay Güvenç geçmişti. Günay, kaleye geçer geçmez gol yemiş, Monaco da maçı 1-0 kazanmıştı.

Uğurcan Çakır, İstanbul'a dönüşte kontrolden geçirilmiş ve sol üst adalesinde yırtık tespit edilmişti.

Tedavisine hemen başlayan Uğurcan Çakır'dan sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi. Uğurcan Çakır'ın sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

FIFA Galatasaray hayallerini yıktıFIFA Galatasaray hayallerini yıktı

Antalyaspor maçında oynamayan, daha önce kupadaki Başakşehir maçından sonraki Kasımpaşa sınavına yetişebileceği bildirilen Uğurcan Çakır'la ilgili yeni bilgi geldi.

SÜPER KUPA MAÇINA YETİŞEBİLECEK Mİ?

Uğurcan Çakır'ın Kasımpaşa karşılaşmasında da oynamasının risk oluşturabileceği bu nedenle oynatılmayacağı ifade edildi.

2024/11/07/hbgs.jpgMilli kalecinin 5 Ocak'ta Trabzonspor'la oynanacak Süper Kupa yetişme ithimalinin bulunduğu, ancak bunun da tedavinin sürecine göre kesinlik kazanacağı bildirildi.

Uğurcan Çakır'ın oynamadığı maçlarda yine Günay Güvenç görev yapacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Spor
Rafa Silva Sergen Yalçın'ı yalanladı
Rafa Silva Sergen Yalçın'ı yalanladı
Rıdvan Dilmen Lewandowski'yi açıkladı
Rıdvan Dilmen Lewandowski'yi açıkladı
Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin başarısını Galatasaray'ın başarısızlığını açıkladı
Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin başarısını Galatasaray'ın başarısızlığını açıkladı