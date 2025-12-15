FIFA Galatasaray hayallerini yıktı

Yayınlanma:
Transfer sezonu yaklaşırken Galatasaray'a geleceği iddia edilen Gedson Fernandes'i FIFA kuralları yıktı.

Ara transfer dönemi öncesi çalışmalarına devam eden Galatasaray’ın eski futbolcusu Gedson Fernandes ile ilgilendiğine dair çıkan iddialar son günlerde gündeme oturdu.

GEDSON FERNANDES PLANI YOK

Galatasaray – Gedson Fernandes iddiaları üzerine konuşan Ali Naci Küçük, böyle bir transfer planının olmadığını dile getirdi. FIFA kurallarını hatırlatan Ali Naci Küçük, transferin mümkün olmadığını vurguladı.

Ali Naci Küçük açıklamasında "Gedson Fernandes sezona Beşiktaş ile başladı, bir maça çıktı, Spartak Moskova ile devam etti. FIFA kuralları gereğince 3. takımda oynayamaz ve Galatasaray'ın Gedson Fernandes ile alakalı planları yok. Galatasaray oraya gerçekten gelip 11'de oynayacak, üst düzey isim alacak" sözlerini sarf etti.

19 MAÇTA 5 GOL VE 3 ASİST

Spartak Moskova formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Gedson Fernandes, 5 gol ve 3 asist kaydetmeyi başardı.

YARIM SEZON GALATASARAY FORMASI GİYDİ

2020-2021 sezonunun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen Gedson Fernandes burada çıktığı 18 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

