Fenerbahçe'de moralleri bozan sakatlık gelişmesi

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (2), Mert Müldür ve Marco Asensio attı.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIK ŞOKU

Fenerbahçe'de Archie Brown 57. dakikada, Jhon Duran ise 67. dakikada maça devam edemedi ve iki isim de oyundan alındı.

Archie Brown yerine oyuna Levent Mercan dahil oldu.

Jhon Duran yerine ise Szymanski girdi.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Archie Brown, ağrılarından dolayı MR'a girdi ve oyuncunun son durumu belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Archie Brown 2 ay sahalardan uzak kalacak.

LEVENT MERCAN'DAN BROWN SÖZLERİ

Konyaspor maçı sonrası Archie Brown hakkında konuşan Levent Mercan, "Archie Brown ile ilişkimiz çok iyi. Birbirimizi destekliyoruz. Rekabet iyi bir şey; ikimiz de üstüne koyarak oynuyoruz. Aramızda çok güçlü bir bağ var. O oynadığında ben onu destekliyorum, ben oynadığımda da o beni destekliyor." dedi.

Archie Brown'ın yokluğunda sol bekte Levent Mercan'ın oynaması bekleniyor.