Bulgaristan'da isyan çıktı: Türkiye maçı sonrası tepki
Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 yendi.
BULGARİSTAN'DA İSYAN ÇIKTI
Bulgar basını, 2-0'lık Türkiye yenilgisini manşetlerine taşıdı ve geniş yer ayırdı.
A Milli Takım'dan 2 gollü galibiyet: Bursa'da Bulgaristan'ı yıktı
İşte atılan manşetler şu şekilde:
GOL.BG: Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz
BTVSPORT: Milliler yine Türkiye'ye yenildi
BGONAIR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı.
DSPORT: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol "Timsah"ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi.
LUPA.BG: Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik
WEBCAFE: Türkiye Bursa'da bize acıdı, "Aslanlar" elemelerde hala puan alamadı.
SPORTLIVE: Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç.
TEMA SPORT: Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye'ye yenildi