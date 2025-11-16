Bulgaristan'da isyan çıktı: Türkiye maçı sonrası tepki

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 yendi.

BULGARİSTAN'DA İSYAN ÇIKTI

Bulgar basını, 2-0'lık Türkiye yenilgisini manşetlerine taşıdı ve geniş yer ayırdı.

A Milli Takım'dan 2 gollü galibiyet: Bursa'da Bulgaristan'ı yıktı

İşte atılan manşetler şu şekilde:

GOL.BG: Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz

BTVSPORT: Milliler yine Türkiye'ye yenildi

BGONAIR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı.

DSPORT: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol "Timsah"ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi.

LUPA.BG: Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik

WEBCAFE: Türkiye Bursa'da bize acıdı, "Aslanlar" elemelerde hala puan alamadı.

SPORTLIVE: Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç.

TEMA SPORT: Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye'ye yenildi