A Milli Takım'dan 2 gollü galibiyet: Bursa'da Bulgaristan'ı yıktı

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

TÜRKİYE 2-0 KAZANDI

A Milli Takımımız, Bursa'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanı kaptı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Chernev (kendi kalesine) attı.

Bu sonuçla milli takım, puanını 12 yaptı ve 2. sırada yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu Bülent Korkmaz'ı yakaladı

Bulgaristan ise 5. maçından da puan alamadı ve 0 puanla son sırada kaldı.

MERİH DEMİRAL VE KAAN AYHAN SAKATLANDI

Milli takımda Merih Demiral ve Kaan Ayhan sakatlık yaşadı.

Merih Demiral ikinci yarıya çıkmazken, Kaan Ayhan 80. dakikada yerini Atakan Karazor'a bıraktı.

SIRADAKİ RAKİP İSPANYA

A Milli Takım, gruptaki son maçında lider İspanya'ya konuk olacak.

18 Kasım Salı günü oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.