A Milli Takım'dan 2 gollü galibiyet: Bursa'da Bulgaristan'ı yıktı

A Milli Takım'dan 2 gollü galibiyet: Bursa'da Bulgaristan'ı yıktı
Yayınlanma:
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

TÜRKİYE 2-0 KAZANDI

A Milli Takımımız, Bursa'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanı kaptı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Chernev (kendi kalesine) attı.

Bu sonuçla milli takım, puanını 12 yaptı ve 2. sırada yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu Bülent Korkmaz'ı yakaladıHakan Çalhanoğlu Bülent Korkmaz'ı yakaladı

Bulgaristan ise 5. maçından da puan alamadı ve 0 puanla son sırada kaldı.

MERİH DEMİRAL VE KAAN AYHAN SAKATLANDI

Milli takımda Merih Demiral ve Kaan Ayhan sakatlık yaşadı.

Merih Demiral ikinci yarıya çıkmazken, Kaan Ayhan 80. dakikada yerini Atakan Karazor'a bıraktı.

SIRADAKİ RAKİP İSPANYA

A Milli Takım, gruptaki son maçında lider İspanya'ya konuk olacak.

18 Kasım Salı günü oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Spor
Montella'dan sakatlık açıklaması
Montella'dan sakatlık açıklaması
Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden açıklama
Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden açıklama
Türkiye'nin Bulgaristan'ı nasıl yendiğini açıkladı: Asıl mesele bu değil
Türkiye'nin Bulgaristan'ı nasıl yendiğini açıkladı: Asıl mesele bu değil