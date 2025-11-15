Hakan Çalhanoğlu Bülent Korkmaz'ı yakaladı

Bulgaristan maçıyla birlikte A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

Vincenzo Montella, Eren Elmalı, Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün yerine Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Riyad'dan Türkiye'ye 5 madalya ile döndülerRiyad'dan Türkiye'ye 5 madalya ile döndüler

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Atakan Karazor, Samet Akaydin, Yusuf Sarı, Mert Müldür, Deniz Gül ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.

İrfan Can Kahveci, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir ise maç kadrosunda yer almadı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK DA KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Bulgaristan ile oynadığı maçı tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU BÜLENT KORKMAZ'I YAKALADI

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı.

Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Bulgaristan'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Milli oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da Bulgaristan ile oynadığı mücadeleye ay-yıldızlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Mücadelenin başlamasından saatler önce stada gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

