Dursun Özbek derbi kararını verdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yerini alacak. Özbek son olarak Kadıköy’deki maça gitmemiş ve Sadettin Saran’ın teklifini 'derbileri izlememe' uğuru nedeniyle geri çevirmişti.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.
10 Ocak Cumartesi (yarın) Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir karar aldı.

DURSUN ÖZBEK DERBİYE GİDECEK

343 Digital'in haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbiyi izleme kararı aldı.
Özbek, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali'nde tribünde olacak.

ÖZEL UĞURU NEDENİYLE GİTMİYORDU

Başkan Dursun Özbek, son olarak 1 Aralık 2025'te Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten Fenerbahçe - Galatasaray maçına 'derbileri izlememe uğuru' nedeniyle gitmemişti.
Özbek, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın davetini bu nedenden dolayı geri çevirmişti.

İBRAHİM SETEN'DEN İLGİNÇ İDDİA

Gazeteci İbrahim Seten, Dursun Özbek ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.
Galatasaray'ın Dursun Özbek'in izlemeye gittiği çoğu maçta yenildiğini belirterek, "Dursun Özbek derbiyi izlemeye gidecek. Galatasaray, Dursun Özbek'in izlemeye gittiği çoğu maçta yenilmiş." dedi.

DERBİNİN HAKEMİ MELER

Kritik derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
