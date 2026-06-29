Brezilya 90+6'da kazandı: Japonya yıkıldı
Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyet golü 90+6'da geldi.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde Brezilya ile Japonya karşı karşıya geldi. Houston Stadyumu'nda oynanan mücadelede Brezilya, 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
GALİBİYET GOLÜ 90+6'DA GELDİ
İlk yarıyı 1-0 geride Brezilya, 90+6'da bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
JAPONYA YIKILDI
Brezilyalı futbolcular golün ardından büyük bir sevinç yaşarken Japonya cephesi ise adeta yıkıldı.
DETAYLAR
Stat: Houston
Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)
Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Guimaraes (Dk. 90+8 Danilo Santos), Casemiro (Dk. 90+3 Fabinho), Paqueta (Dk. 46 Endrick), Rayan, Vinicius, Cunha (Dk. 66 Martinelli)
Japonya: Zion Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito, Doan (Dk. 66 Sugawara), Sano, Kamada (Dk. 78 Tanaka), Nakamura (Dk. 66 Junnosuke Suzuki), Junya Ito (Dk. 78 Machino), Maeda (Dk. 90+7 Ogawa), Ueda
Goller: Dk. 29 Sano (Japonya), Dk. 56 Casemiro, Dk. 90+6 Martinelli (Brezilya)
Sarı kartlar: Dk. 12 Sano, Dk. 45 Kamada, Dk. 84 Junnosuke Suzuki (Japonya), Dk. 14 Casemiro, Dk. 49 Danilo (Brezilya)