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Brezilya 90+6'da kazandı: Japonya yıkıldı

Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyet golü 90+6'da geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Brezilya 90+6'da kazandı: Japonya yıkıldı

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu mücadelesinde Brezilya ile Japonya karşı karşıya geldi. Houston Stadyumu'nda oynanan mücadelede Brezilya, 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

GALİBİYET GOLÜ 90+6'DA GELDİ

İlk yarıyı 1-0 geride Brezilya, 90+6'da bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

JAPONYA YIKILDI

Brezilyalı futbolcular golün ardından büyük bir sevinç yaşarken Japonya cephesi ise adeta yıkıldı.

Brezilya 90+6'da kazandı: Japonya yıkıldı - Resim : 1

DETAYLAR

Stat: Houston

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Guimaraes (Dk. 90+8 Danilo Santos), Casemiro (Dk. 90+3 Fabinho), Paqueta (Dk. 46 Endrick), Rayan, Vinicius, Cunha (Dk. 66 Martinelli)

Japonya: Zion Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito, Doan (Dk. 66 Sugawara), Sano, Kamada (Dk. 78 Tanaka), Nakamura (Dk. 66 Junnosuke Suzuki), Junya Ito (Dk. 78 Machino), Maeda (Dk. 90+7 Ogawa), Ueda

Goller: Dk. 29 Sano (Japonya), Dk. 56 Casemiro, Dk. 90+6 Martinelli (Brezilya)

Sarı kartlar: Dk. 12 Sano, Dk. 45 Kamada, Dk. 84 Junnosuke Suzuki (Japonya), Dk. 14 Casemiro, Dk. 49 Danilo (Brezilya)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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