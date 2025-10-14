Bodrum FK kazanırsa 3 yıl 4 ay 14 gün sonra başaracak

Bodrum FK kazanırsa 3 yıl 4 ay 14 gün sonra başaracak
Yayınlanma:
1. Lig'in lideri Bodrum FK, Esenler Erokspor'u yenmesi durumunda 3 yıl 7 ay 14 gün sonra 4'te 4 yapacak.

Milli aranın ardından 1'inci Lig'de pazar günü en yakın takipçisi Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak 20 puanlı lider Bodrum Futbol Kulübü, rakibi yendiği takdirde 3 yıl 7 ay 14 gün sonra 4'te 4 yapacak.

Bu maç öncesi Vanspor'u 2-0, Manisa FK'yı (D) 4-0 ve Hatayspor'u da 5-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, 19 puana sahip Erokspor deplasmanından galip gelerek büyük hasretine son vermeye çalışacak.

Derbiye çıkmadan 3 puan aldılar

En son 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonu olduğu 2021-22 sezonunda 4'te 4 yapan Ege temsilcisi Kahramanmaraşspor (D), Sivas 4 Eylül, Bayburt Özel İdare Spor (D) ve Sarıyer'i yenmişti.

Bodrum FK bu sezon ise 2'nci kez 3'te 3 yaptı. Zirvede yer alan Bodrum FK ilk olarak Sakaryaspor'u 3-1, Serikspor'u (D) 4-2 ve Adana Demirspor'u 3-1 yenip ertesi hafta Ankara Keçiörengücü'ne (D) 2-1 kaybederek seriyi bozmuştu. Bodrum FK, Esenler Erokspor sınavı öncesi kazandığı 3 maçta gol yemedi ve rakip ağlara 11 gol bıraktı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

