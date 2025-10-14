Derbiye çıkmadan 3 puan aldılar
Yayınlanma:
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’un ilk hafta maçında Elazığ Yolspor, Aksaray Gençlikspor’un ligden çekilmesinden dolayı sahaya çıkmadan 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta ilk hafta mücadelesinde Aksaray Gençlikspor’un ligden çekilmesinden dolayı Elazığ derbisi oynanmadı.
SAHAYA ÇIKMADAN DERBİYİ KAZANDILAR
Elazığ Yolspor, ilk hafta maçında Aksaray Gençlikspor’u 3-0 mağlup etti.
ADIYAMAN FK DA MAÇA ÇIKMADI
Adıyaman FK’da ilk hafta maçına çıkmadı.
Grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Şanlıurfa Bş. Bld. 3 - 0 Diyarbakırspor
Kahta 02 Spor 4 - 0 Malatyaspor
Siverek Bld. 3 - 0 On İki Şubat İY.
D.Bakır Bş. Bld. 0 - 1 Kocasinan Şimşekspor
Yolspor 3 - 0 Aksaray Gençlikspor (Hükmen)
OnikiŞubarspor 0 - 0 Viranşehir Bld.
Battalgazi Bld. 3 - 0 Adıyaman FK (Hükmen)