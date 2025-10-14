Atatürk Stadı'ndaki 23 locayı kim aldı? Resmi açıklama geldi

Yayınlanma:
Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'ndaki 23 locayı kimlerin aldığını açıkladı.

2. Lig’de şampiyonluk yarışı veren Elazığspor, sponsorlardan beklediği reklamları alamadı.

LOCA KİRALAMALARINDAN GELİR

Bordo beyazlı ekibin yüzü loca kiralamalarından güldü.

Fenerbahçe’de kadro dışı kaldı: Beşiktaş harekete geçtiFenerbahçe’de kadro dışı kaldı: Beşiktaş harekete geçti

Elazığspor, 23 locadan birçoğunu sezon için kiraya verdi ve sadece 1 locayı henüz satamadı.

loca.jpg
Elazığspor'un yaptığı loca paylaşımı

LOCAYI KİMLER ALDI? RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Elazığspor’un yayınladığı listede yer alan firma, şahıs ve kurumlar şu şekilde:

1- GSİM
2 - Botan Bims
3- BOŞ
4- Serdar Petrol
5- Has İş İnşaat
6- Arslanlı Alçı AŞ
7- İrkay İnşaat Mekanik
8- Fehmi Karabulut
9- Doğay Sağlık
10- Talha Turgut Özkaya
11- Bakanlık Locası
12- Talo Grup
13- Akide İnşaat
14- BCR Grup
15- Yasemin Açık
16- UTEP
17- Özay Plaza
18- Elazığ TSO
19- Elazığspor Gönüllüleri Derneği
20- Nurel Orman Ürünleri
21- Elazığspor Yönetimi
22- Aladağ Elektrik
23- Nadir Su Metal

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

