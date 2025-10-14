Fenerbahçe’de kadro dışı kaldı: Beşiktaş harekete geçti
Beşiktaş’ın Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci’yi takibe aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe’de milli oyuncular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı kaldı.
BEŞİKTAŞ İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın, 30 yaşındaki milli futbolcuyu yakından takip ettiği ve yaşanan gelişmeler sonrası harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.
DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILABİLİR
Siyah-beyazlıların, İrfan Can Kahveci’nin mevcut durumunu değerlendirdiği ve ocak ayında resmi teklifin yapılabileceği aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan İrfan Can Kahveci’nin, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor.
İrfan Can Kahveci'nin adı, geçtiğimiz transfer döneminde de Beşiktaş ile anılmıştı.
Son gelişmeler sonrası transferin önünün açılabileceği de yazıldı.
Kaynak:Takvim