Derbi öncesi Beşiktaş'ı sarsan sakatlık: Apar topar oyundan çıktı

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı sona ererken endişe verici bir olay yaşandı.

TAMMY ABRAHAM SAKATLANDI

Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham başına aldığı darbenin ardından maça devam edemedi. Başının döndüğü belirtilen oyuncu sahadan çıkmak zorunda kaldı.

DEVRİM ŞİMŞEK DAHİL OLDU

El Bilal Toure’nin de cezalı olması nedeniyle Tammy Abraham’ın yerine oyuna Devrim Şimşek dahil oldu.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'yı görenler tanıyamadı: Maç öncesi ortalık karıştı

DERBİ ÖNCESİ SARSAN HABER

Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçının ardından derbi mesaisi başlayacak. Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe’ye konuk olacak. 23 Aralık Salı günü oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Tammy Abraham’ın derbide oynayıp oynayamayacağı ise yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.