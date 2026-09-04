Transfer dönemi bugün kapanıyor. Son gün bombası patlayabilir. Beşiktaş'tan Kocaelispor'a mı? Gece yarısı görüştü, aldığı cevabı açıkladı.

Gazeteci Hayrettin Albayrak, Özgür Kocaeli'deki yazısında "Bugün 4 Eylül Cuma. Yani yaz transfer döneminin son günü. Kocaelispor en son 10 numara pozisyonuna Norveçli futbolcuyu transfer etti. Genel düşünce, transferin artık kapandığı yönünde. Ancak Başkan Recep Durul, son açıklamalarında bir fırsat transferi olabileceğini söylemişti. Takımda en çok ihtiyaç gözüken bölgeler 8 numara pozisyonu ve sağ bek. Bir fırsat transferi olacaksa bu iki bölgeden birine yapılacak" ifadelerini kullandı.

KARTAL KAYRA YILMAZ OLABİLİR Mİ?

Albayrak, şöyle devam etti:

Son bir haftadır Beşiktaş’tan Kartal Kayra Yılmaz’ın ismi çok konuşuluyor. Kiralık gelebilir, böyle bir girişim yapılıyor gibilerinden duyum alıyoruz. Bizim Aziz Emre Gündeşen’in sağlam kaynakları vardır, ona böyle bir haber gelmiş. Birkaç gün önce bana, “Sen babasını tanıyorsun, sorar mısın, böyle bir durum var mı?” diye sordu. Geç saatlerdeydi. Arayıp rahatsız etmeme adına ben de Mustafa Yılmaz’a mesaj attım. Saat 01.47 gibi yanıt vermiş. Ben sabah kalktığımda gördüm. Demiş ki: “Şimdilik böyle bir şey yok. Daha birkaç gün önce takım kaptanı olarak çıkan adamı gönderirler mi bilemedim? Evet, söylediği gibi Kartal, 27 Ağustos’ta Beşiktaş’ın Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında sahaya kaptan olarak çıktı.

İlk maçı 3-0 kazanmışlardı ve rövanşın çok fazla bir önemi yoktu. Nitekim 1-0 kaybettiler ama turu geçtiler. Kartal Kayra, Avrupa Ligi elemelerindeki başka bir maçta da 17 dakika süre almıştı. Ligdeki ilk üç maça baktım, 1 dakika bile süre verilmemiş. Üç maçta da esame listesinde adı vardı. 10 gün öncesinde ulusal düzeydeki internet haber sitelerinde, “Kartal’ın kiralık gönderilmesi kaçınılmaz” gibi haberlere rastladım. Malum, Siyah-Beyazlılar çok sayıda yıldız transferi yaptı. Kadro oldukça zengin. Otoritelere göre Kartal’ın bu kadroda şans bulabilmesi uzak bir olasılık. Tamam, Avrupa maçında sahaya kaptan çıktı ama o karşılaşmanın çok fazla önemi olmadığı gerçeğini de unutmayalım.

2028’e kadar Beşiktaş ile sözleşmesi var. Bonservisiyle almak önemli ama kiralık formülüyle de transfer edilebilir. Beşiktaş’ın bizden kiralama bedeli talep edeceğini de sanmıyorum. Sonuçta kendileri oynatamadığı için oynayabileceği bir takıma gitmesini isterler. Kartal Kayra Yılmaz, İzmit doğumlu. Yani İzmit’in çocuğu. Başka bir takıma gitmektense Kocaelispor’u tercih edeceğinden yana kuşkumuz yok. Babası da burada oynamasını ister. Ki, daha önce de transferi gündeme geldiğinde babası Mustafa Yılmaz, “Beşiktaş’ta oynayamayacaksa Kocaelispor forması giymesini isterim” gibi sözler söylemişti bana. Kartal, harika bir fırsat transferi olur gibime geliyor. Son gün merak ve heyecanla bekleyeceğiz. Ne diyeyim, hayırlısı.