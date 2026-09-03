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Galatasaray alamadı: Beşiktaş İstanbul'a getirdi

Galatasaray'ın ısrarla istediği nacak alamadığı Ümit Akdağ Beşiktaş için İstanbul'a geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray alamadı: Beşiktaş İstanbul'a getirdi

Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği ancak alamadığı Alanyaspor’dan transfer ettiği Ümit Akdağ’ı İstanbul’a getirdi. 22 yaşındaki savunma oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı ve genç stoper siyah-beyazlıların Avrupa listesine dahil edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah - Beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, “Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor’la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ’a şanlı formamızla başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

Galatasaray alamadı: Beşiktaş İstanbul'a getirdi - Resim : 1

İSTANBUL’A GELİŞ VE İLK MESAJ

Ümit Akdağ, perşembe günü saat 17.15’te İstanbul’a ulaştı. Havalimanında yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum, gururluyum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. İnşallah sonu şampiyonluk olur.” sözleriyle taraftarlara mesaj verdi.

TRANSFER DETAYLARI

  1. Bonservis bedeli: Beşiktaş, Alanyaspor’a 7 milyon euro ödeyecek.
  2. Ödeme planı: Bedel 2 yılda taksitler halinde ödenecek.
  3. Sözleşme süresi: 2026’dan 2030’a kadar 4 yıl.

KARİYERİ

  • Milli takım: Romanya U21’de 10 maç, 2 gol.
  • Pozisyonlar: Stoper, sol bek, ön libero.
  • Geçmiş kulüpler: FCSB, Alanyaspor, Chelsea altyapısı, Göztepe, Toulouse.
  • Milli tercih: Henüz hangi ülke adına A milli tercihini yapacağı netleşmedi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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