Beşiktaş'tan Barcelona'nın yıldızına teklif

Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş’ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

Süper Lig’de oynadığı 12 maçın 10’nunda kalesini gole kapatmayı başaramayan siyah-beyazlılar, kaleye takviye yapmaya hazırlanıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

İspanyol basınından Sport’un haberine göre; Beşiktaş, Barcelona’dan Ter Stegen’i kiralamak istiyor.

Siyah-beyazlıların oyuncu için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonlu teklif yaptığı kaydedildi. Haberde ayrıca Beşiktaş’ın Ter Stegen’in maaşını karşılamaya hazır olduğu aktarıldı.

BARCELONA AYRILIĞA İZİN VERECEK

Kararı oyuncuya bırakan Barcelona yönetimi ise ayrılmayı istemesi halinde kolaylık sağlayacak.

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf, Ter Stegen’i ikna etmek için görüşmeleri bizzat sürdürüyor.