Osimhen derbide oynayacak mı? Kaçıracağı maçlar belli oldu
Yayınlanma:
Sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar ortaya çıktı.

Nijerya ile Demokratik Kongo arasında oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından ağlayarak oyundan çıkan Victor Osimhen, İstanbul’a gelir gelmez MR’a girdi.

SOL ARKA ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Victor Osimhen’in sakatlığına dair bir açıklama yapan Galatasaray, "Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” sözlerini sarf etti.

GENÇLERBİRLİĞİ VE UNION SG MAÇLARINDA YOK

Nijeryalı golcü, Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Union SG maçlarında sahaya çıkamayacak.

FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞTİRİLECEK

Victor Osimhen’in 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak derbiye ise yetiştirilmesi planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

