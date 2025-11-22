Beşiktaş'ta Serdar Bilgili ve 200 milyon euro iddiası

Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili'nin tekrar başkan adayı olacağı ileri sürüldü.

Bilgili, efsane başkan Süleyman Seba döneminde genel sekreter görevinde bulunmuştu. Seba'nın vedasının ardından da 26 Mart 2000'de yapılan seçimde Beşiktaş Başkanı seçilmiş, görevde 4 yıl kalmıştı. Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda başkandı.

CELAL KOLOT AÇIKLADI: 200 MİLYON EUROYLA GELİYOR

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Celal Kolot, Radyospor'da katıldığı programda Serdar Bilgili'nin Beşiktaş'ta başkan adayı olacağını açıkladı.

Kolot, şunları söyledi:

"Bu bir bilgi, yorum değil. Serdar Bilgili aday olacak ve 'Beşiktaş'ı ben kurtararım' diyor. Sedar Bilgili'nin çocukluğunda Beşiktaş forması ile fotoğrafı var. Beşiktaşlı değil lafları doğru değil.

Serdar Bilgili futboldan anlamaz ama yönetmeyi çok iyi bilir. Hangi yöneticiden nasıl verim alır, bunu çok iyi tespit eder. Yapamayanla da yollarını ayırır. Büyük bir hitabet ve yönetim yeteneğine sahip. İşi erbabına bırakır.

Serdar Bilgili 200 milyon euro ile gelirim diyor. Beşiktaş'ta erken kongre süreci başladı. Böyle bir kongrede Serdar Bilgili kazanır. Beşiktaş iç kavgalardan bıktı. Serdar Bilgili tüm Beşiktaşlıları bir araya getirir."