Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi: Antrenmana çıkmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Siyah beyazlı takımın Portekizli futbolcusu Rafa Silva antrenmana çıkmadı. Rafa Silva'nın sakatlığının bulunduğu, tedavi süreci nedeniyle çalışmaya katılmadığı bildirildi.

Rafa Silva'nın Antalyaspor maçına yetiştirilmesine çalışıldığı ifade edildi.

GABRIEL PAULISTA BREZİLYA'DA

Tedavisi devam eden Necip Uysal ile annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da olan Gabriel Paulista da antrenmanda yer almadı.

Kondisyon ve taktik idmanı yapan futbolcular, ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı taktik çift kale maçla tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'deki son maçında kendi sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti. Maçta 2-0 öne geçen siyah beyazlı takım, Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmış, ardından da kalesinde golleri görmüştü.

Antalyaspor maçında ayrıca kırmızı kart cezası nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın da takımın başında yer alamayacak.