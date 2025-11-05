Beşiktaş şimdi yandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de geliyor

Beşiktaş'a Fenerbahçe yenilgisinden sonra ağır bir darbe daha geliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederken, Beşiktaş'la ilgili bir çok madde dikkat çekti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler ve gerekçeleri şöyle:

- Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kartla oyun dışında kalan Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü "kural dışı hareket."

- Aynı maçta oyundan atılan teknik direktör Sergen Yalçın "sportmenliğe aykırı hareket" ile "hakaret."

- Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket."

PFDK Orkun Kökçü kararını verdi

- Galatasaray "çirkin ve kötü tezahürat."

- Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat."

- Çaykur Rizespor "çirkin ve kötü tezahürat."

TRABZONSPOR DA SEVK EDİLDİ

- Trabzonspor "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları."

- Galatasaray maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Benjamin Bouchouarie "kural dışı hareket."

- Kayserispor'da kulübün yanı sıra başkan Nurettin Açıkalan ve yönetim kurulu üyesi Rıza Erkut Yurdemi, Kasımpaşa maçında "talimatlara aykırı hareket."

- Kayserispor Antrenörü Vito Tercolo "talimatlara aykırı hareket, sportmenliğe aykırı hareket ve tedbire uymama."