Beşiktaş şimdi yandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de geliyor

Beşiktaş şimdi yandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de geliyor
Yayınlanma:
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü de listede.

Beşiktaş'a Fenerbahçe yenilgisinden sonra ağır bir darbe daha geliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederken, Beşiktaş'la ilgili bir çok madde dikkat çekti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler ve gerekçeleri şöyle:

- Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kartla oyun dışında kalan Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü "kural dışı hareket."

- Aynı maçta oyundan atılan teknik direktör Sergen Yalçın "sportmenliğe aykırı hareket" ile "hakaret."

- Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket."

PFDK Orkun Kökçü kararını verdiPFDK Orkun Kökçü kararını verdi

- Galatasaray "çirkin ve kötü tezahürat."

- Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat."

- Çaykur Rizespor "çirkin ve kötü tezahürat."

TRABZONSPOR DA SEVK EDİLDİ

- Trabzonspor "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları."

- Galatasaray maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Benjamin Bouchouarie "kural dışı hareket."

- Kayserispor'da kulübün yanı sıra başkan Nurettin Açıkalan ve yönetim kurulu üyesi Rıza Erkut Yurdemi, Kasımpaşa maçında "talimatlara aykırı hareket."

- Kayserispor Antrenörü Vito Tercolo "talimatlara aykırı hareket, sportmenliğe aykırı hareket ve tedbire uymama."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Spor
Galatasaray'ın çok gizli transferi sızdırıldı: Dünya çapında
Galatasaray'ın çok gizli transferi sızdırıldı: Dünya çapında
Kerem Aktüroğlu çılgınlığı! Başkanlık vaadi oldu okulu ayağa kaldırdı
Kerem Aktüroğlu çılgınlığı! Başkanlık vaadi oldu okulu ayağa kaldırdı