Beşiktaş şimdi yandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de geliyor
Beşiktaş'a Fenerbahçe yenilgisinden sonra ağır bir darbe daha geliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederken, Beşiktaş'la ilgili bir çok madde dikkat çekti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler ve gerekçeleri şöyle:
- Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kartla oyun dışında kalan Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü "kural dışı hareket."
- Aynı maçta oyundan atılan teknik direktör Sergen Yalçın "sportmenliğe aykırı hareket" ile "hakaret."
- Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket."
PFDK Orkun Kökçü kararını verdi
- Galatasaray "çirkin ve kötü tezahürat."
- Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat."
- Çaykur Rizespor "çirkin ve kötü tezahürat."
TRABZONSPOR DA SEVK EDİLDİ
- Trabzonspor "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları."
- Galatasaray maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Benjamin Bouchouarie "kural dışı hareket."
- Kayserispor'da kulübün yanı sıra başkan Nurettin Açıkalan ve yönetim kurulu üyesi Rıza Erkut Yurdemi, Kasımpaşa maçında "talimatlara aykırı hareket."
- Kayserispor Antrenörü Vito Tercolo "talimatlara aykırı hareket, sportmenliğe aykırı hareket ve tedbire uymama."