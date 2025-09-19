PFDK Orkun Kökçü kararını verdi

PFDK Orkun Kökçü kararını verdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
PFDK, Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü'ye 1 maçtan men cezası verdi.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü için karar çıktı.

PFDK, Orkun Kökçü'ye 1 maçlık ceza verildiğini açıkladı.

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın Göztepe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 13.09.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO (KUZEY ALT) TRİBÜN 107-108-109, SPOR TOTO (KUZEY ÜST) TRİBÜN 407-408-409, BABA HAKKI (DOĞU ALT) TRİBÜN 115-116, GÜNEY ALT TRİBÜN 121-122, GÜNEY ÜST TRİBÜN 423-424-425 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ORKUN KÖKÇÜ’nün, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Spor
Okan Buruk: Benim sorumluluğum
Okan Buruk: Benim sorumluluğum
Galatasaray'da Frankfurt hezimetinin hesabını vermesi gereken kişiyi açıkladı
Galatasaray'da Frankfurt hezimetinin hesabını vermesi gereken kişiyi açıkladı