PFDK Orkun Kökçü kararını verdi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü için karar çıktı.

PFDK, Orkun Kökçü'ye 1 maçlık ceza verildiğini açıkladı.

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın Göztepe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 13.09.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO (KUZEY ALT) TRİBÜN 107-108-109, SPOR TOTO (KUZEY ÜST) TRİBÜN 407-408-409, BABA HAKKI (DOĞU ALT) TRİBÜN 115-116, GÜNEY ALT TRİBÜN 121-122, GÜNEY ÜST TRİBÜN 423-424-425 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ORKUN KÖKÇÜ’nün, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.