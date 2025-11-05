Beşiktaşlıları çıldırtacak Rafa Silva iddiası

Beşiktaşlıları çıldırtacak Rafa Silva iddiası
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva ile ilgili siyah beyazlı taraftarları çileden çıkaracak bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta taraftarların göz bebeği olan Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

32 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a geçen sezon başında transfer edildi. Geçen sezon 49 maçta 18 gol atıp, 12 asist yapan Rafa Silva, bu sezon ise 16 maçta 5 gol ve 3 asiste imza attı.

Rafa Silva için daha önce Fenerbahçe ile gündeme getirilmiş, ancak başkan Serdal Adalı tarafından "Rafa Silva'nın ancak formasını alabilirler" demişti.

Serdal Adalı soluğu Rafa Silva'nın yanında aldıSerdal Adalı soluğu Rafa Silva'nın yanında aldı

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesinden sonra da Rafa Silva'nın mutsuz olduğu ileri sürülmüş, bu da yalanlanmıştı.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTEMİYOR!"

Rafa Silva ile ilgili son iddia Telegol'den Serhat Ulueren'den geldi.

Ulueren, Galatasaray ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kıyaslarken, Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta oynamak istemediğini iddia etti. Ulueren'in sözleri şöyle:

"Galatasaray'da cebinden para verilen adam bile gönderildi. Neden? Çünkü yanlış transferler yaptığı için. Beşiktaş'ın son 2 senesinde 100 milyon eurosu ortada yok. Kimse bu paranın nereye gittiğini bilmiyor.

Rafa Silva, Beşiktaş'ta oynamak istemiyor. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan adamlar kavga etmiş vs. Bunu Galatasaray'da yapsanıza hadi. Yapamazlar. Çünkü yerine oynayacak bir adam bulunur. Bak Barış Alper Yılmaz'ı hemen paketlediler. Yarın Icardi bardağı taşırsın onun da gözünün yaşına bakmazlar."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Spor
Galatasaray'ın çok gizli transferi sızdırıldı: Dünya çapında
Galatasaray'ın çok gizli transferi sızdırıldı: Dünya çapında
Kerem Aktüroğlu çılgınlığı! Başkanlık vaadi oldu okulu ayağa kaldırdı
Kerem Aktüroğlu çılgınlığı! Başkanlık vaadi oldu okulu ayağa kaldırdı
Beşiktaş şimdi yandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de geliyor
Beşiktaş şimdi yandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de geliyor