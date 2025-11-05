Beşiktaşlıları çıldırtacak Rafa Silva iddiası

Beşiktaş'ta taraftarların göz bebeği olan Portekizli yıldız Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

32 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a geçen sezon başında transfer edildi. Geçen sezon 49 maçta 18 gol atıp, 12 asist yapan Rafa Silva, bu sezon ise 16 maçta 5 gol ve 3 asiste imza attı.

Rafa Silva için daha önce Fenerbahçe ile gündeme getirilmiş, ancak başkan Serdal Adalı tarafından "Rafa Silva'nın ancak formasını alabilirler" demişti.

Serdal Adalı soluğu Rafa Silva'nın yanında aldı

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe getirilmesinden sonra da Rafa Silva'nın mutsuz olduğu ileri sürülmüş, bu da yalanlanmıştı.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTEMİYOR!"

Rafa Silva ile ilgili son iddia Telegol'den Serhat Ulueren'den geldi.

Ulueren, Galatasaray ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kıyaslarken, Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta oynamak istemediğini iddia etti. Ulueren'in sözleri şöyle:

"Galatasaray'da cebinden para verilen adam bile gönderildi. Neden? Çünkü yanlış transferler yaptığı için. Beşiktaş'ın son 2 senesinde 100 milyon eurosu ortada yok. Kimse bu paranın nereye gittiğini bilmiyor.

Rafa Silva, Beşiktaş'ta oynamak istemiyor. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan adamlar kavga etmiş vs. Bunu Galatasaray'da yapsanıza hadi. Yapamazlar. Çünkü yerine oynayacak bir adam bulunur. Bak Barış Alper Yılmaz'ı hemen paketlediler. Yarın Icardi bardağı taşırsın onun da gözünün yaşına bakmazlar."