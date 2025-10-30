Serdal Adalı soluğu Rafa Silva'nın yanında aldı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı öncesi takım ile birlikte yemekte bir araya geldi.

ADALI SOLUĞU RAFA SILVA'NIN YANINDA ALDI

Adalı, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen ve takım ile ilgili sorun çıktığı iddia edilen Rafa Silva ile kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

O anlar Beşiktaş'ın paylaştığı fotoğrafta yer aldı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Rafa Silva

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: