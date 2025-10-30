Serdal Adalı soluğu Rafa Silva'nın yanında aldı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı öncesi takım ile birlikte yemekte bir araya geldi.
ADALI SOLUĞU RAFA SILVA'NIN YANINDA ALDI
Adalı, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen ve takım ile ilgili sorun çıktığı iddia edilen Rafa Silva ile kısa bir konuşma gerçekleştirdi.
O anlar Beşiktaş'ın paylaştığı fotoğrafta yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Başkanımız Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Futbol A Takımımızla bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi.
Buluşmada; Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanımız Murat Kılıç, Asbaşkanımız Kaan Kasacı, Dış İlişkiler ve Yurtdışı Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Aykut Torunoğulları, Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil ile Divan Başkanlık Kurulu Üyelerimiz de yer aldı.
Başkanımız Serdal Adalı, takımımızın durumu hakkında Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’la görüş alışverişinde bulundu ve futbolcularımıza derbide başarılar diledi.