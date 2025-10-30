Beşiktaş'a müjde: Geri döndü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ'A RAFA SILVA MÜJDESİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana, sakatlığı geçen Portekizli futbolcu Rafa Silva da katıldı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE'DE DE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.