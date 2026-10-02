Beşiktaş’ın yıldızı piyasa değerini katlamaya devam ediyor

Beşiktaş'ın sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Junior Olaitan, performansıyla birlikte piyasa değerini de önemli ölçüde yükseltti.

Siyah-beyazlı takımın orta sahasında gösterdiği mücadele ve hücum katkısıyla öne çıkan Beninli futbolcu, kısa sürede değerini katladı.

PİYASA DEĞERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Süper Lig'deki son piyasa değeri güncellemesinin ardından Olaitan'ın değerinde dikkat çekici bir artış yaşandı.

Göztepe'de forma giydiği dönemde 1,2 milyon euro seviyesinde bulunan 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri, Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansın ardından 7 milyon euroya kadar yükseldi.

Daha sonraki güncellemede ise Olaitan'ın değerinin 12 milyon euro seviyesine ulaştığı bildirildi. Böylece Beninli futbolcunun değerinde kısa süre içerisinde büyük bir sıçrama gerçekleşti.

5 MİLYON EURO’YA KADROYA KATILDI

Beşiktaş, Junior Olaitan'ın transferi için Göztepe ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, 3,5+1 yıllık sözleşme imzaladığı futbolcunun transferini Şubat 2026'da resmen açıkladı.

Olaitan'ın transfer bedelinin 5 milyon euro olduğu ve sözleşmede sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesinin bulunduğu aktarıldı.

ORTA SAHADA DİNAMO HALİNE GELDİ

Beninli futbolcu, Beşiktaş'ta orta sahanın önemli parçalarından biri haline geldi. Hücumdaki etkinliğinin yanı sıra rakip takım üzerindeki baskısı ve geçiş oyunlarındaki katkısıyla teknik heyetin güvendiği isimler arasında yer aldı.

Olaitan'ın Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile birlikte oluşturduğu orta saha üçlüsü de Beşiktaş'ın oyununda önemli bir rol üstlendi.

ITALIANO’NUN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sisteminde önemli bir görev üstlenen Olaitan, sezonun ilk bölümünde gösterdiği performansla takımın kilit oyuncularından biri haline geldi.

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında forma giyen Olaitan, asist katkılarıyla da takımına doğrudan skor desteği sağladı.

BEKLENTİLERİ YÜKSELTTİ

Kısa süre içerisinde piyasa değerini önemli ölçüde artıran Junior Olaitan, Beşiktaş'ın geleceğe yönelik yatırımının dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansın devam etmesi halinde genç orta sahanın piyasa değerinin daha da yükselmesi bekleniyor.