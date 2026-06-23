Beşiktaş'ın yeni transferinin emekli olduğu ortaya çıktı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı’nın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında 9 Haziran’da transfer ettiği Ruthy Cecilia Hebard flaş bir karara imza attı.

EMEKLİ OLDU: ANTRENÖRLÜK YAPACAK

ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard, 28 yaşında aktif basketbol kariyerini noktaladı ve antrenörlük kariyerine başlama kararı aldı.

BEŞİKTAŞ’TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ‘’Beşiktaş BOA Takımımızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında daha önce kadrosuna katılan Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı almıştır.

Ruthy Cecilia Hebard’ın almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor, kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

RUTHY CECILIA HEBARD KİMDİR?

Ruthy Cecilia Hebard, profesyonel basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlüğe adım atan Amerikalı eski basketbolcudur.

28 Nisan 1998 Illinois doğumlu olan 1.93 metre boyundaki oyuncu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapmıştır.

Haziran 2026'da transfer olduğu Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı’nda henüz maça çıkmadan aktif sporculuk kariyerini noktaladığını ve antrenörlük kariyerine başlayacağını açıklamıştır.

KARİYER ÖZETİ VE BAŞARILARI