Futbolu bırakan Caner Erkin soluğu orada aldı

37 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıklamayan Caner Erkin, yaz tatili için Alaçatı’daki evine gitti. Emeklilik sürecine adım atan eski milli futbolcu, ailesiyle birlikte özel bir plajda eğlenirken görüntülendi.

Kariyeri boyunca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giyen Caner Erkin, kısa süre önce yaptığı duygusal bir paylaşımla futbolu bıraktığını duyurmuştu. Kariyerini noktalayan Erkin, yoğun futbol temposunun ardından ailesiyle dinlenmeye çekildi.

ALAÇATI’DA AİLECE DENİZ KEYFİ

Hürriyet'in haberine göre, Alaçatı’da bulunan evine gelen Erkin, eşi Şükran Ovalı ve çocukları Çınar ile Mihran Ela ile birlikte plajda vakit geçirdi. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran aile, keyifli anlar yaşadı.

Caner Erkin’in çocuklarıyla denizde uzun süre vakit geçirdiği, bir ara oğlu Çınar ile suda şakalaşıp güreş tuttuğu görüldü.

Ailesiyle birlikte Babalar Günü’nü denizde geçiren Erkin, daha sonra eşi ve çocuklarıyla birlikte yemek yiyerek günü tamamladı.