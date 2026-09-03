Beşiktaş'ın yeni hedefi ortaya çıktı: Resmi teklif yapıldı

Son olarak Rangers forması giyen Nicolas Raskin ve Como'da oynayan Maxence Caqueret için girişimlerde bulunan Beşiktaş, bu tekliflerden olumlu yanıt alamadı.

Kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların yeni hedefi ise ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN ILAIX MORIBA HAMLESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Celta Vigo forması giyen Ilaix Moriba için şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklif yaptı.

İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'nun yapılan bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 23 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu, kulübünden ayrılmaya ve Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

ILAIX MORIBA KİMDİR?

Barcelona altyapısında yetişen Ilaix Moriba, 2021 yılında A takıma yükselerek profesyonel kariyerine adım attı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken Gineli orta saha, aynı yıl RB Leipzig’e transfer oldu.

Leipzig döneminin ardından Valencia ve Getafe gibi İspanyol kulüplerinde kiralık olarak forma giyen Moriba, 2023 yılında yeniden Leipzig’e döndü. Sonraki süreçte Celta Vigo ve RB Leipzig arasında kiralık dönemler geçiren oyuncu, orta sahadaki fizik gücü ve top taşıma becerisiyle kariyerini sürdürüyor.